Son dakika haberleri | Adana'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı kararı
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Son dakika haberleri | Adana'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı kararı

19.01.2021 08:13 | Son Güncelleme: 19.01.2021 08:17
Son dakika haberleri | Adana'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı kararı

Gelen son dakika haberlerine göre ADANA'da 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

ADANA'da 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 25 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 'torbacılık' yöntemiyle uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen 25 kişiyi belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından kent merkezinde 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat timleri, bazı evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak içeriye girerken, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Özel eğitimli narkotik köpekleriyle şüphelilerin evleri didik didik arandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Son dakika haberleri | Adana'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı kararı
Son dakika haberleri | Adana'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı kararı
Son dakika haberleri | Adana'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı kararı
Son dakika haberleri | Adana'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı kararı
Son dakika haberleri | Adana'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı kararı
Son dakika haberleri | Adana'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı kararı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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