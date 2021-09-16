Adana'da şafak vakti narkotik operasyonu - Haberler
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Adana'da şafak vakti narkotik operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da şafak vakti narkotik operasyonu Adana'da şafak vakti torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Adana'da şafak vakti narkotik operasyonu

ADANA - Adana'da şafak vakti torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de desteği ile yapılan operasyonda çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat Timlerinin de katıldığı operasyonda şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlar neticesinde çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana'da şafak vakti narkotik operasyonu

Adana'da şafak vakti narkotik operasyonu

Adana'da şafak vakti narkotik operasyonu

Adana'da şafak vakti narkotik operasyonu

Adana'da şafak vakti narkotik operasyonu

Adana'da şafak vakti narkotik operasyonu

Adana'da şafak vakti narkotik operasyonu

Adana'da şafak vakti narkotik operasyonu

Adana'da şafak vakti narkotik operasyonu

Adana'da şafak vakti narkotik operasyonu

Adana'da şafak vakti narkotik operasyonu

Adana'da şafak vakti narkotik operasyonu
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