Son dakika haberleri... Adana'da şafak vakti birçok adrese operasyon düzenlendi
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Son dakika haberleri... Adana'da şafak vakti birçok adrese operasyon düzenlendi

Son dakika gündem haberine göre Adana'da Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, özel harekat polisinin desteği ile şafak vakti kentte birçok adrese baskın düzenleyip çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

14.08.2020 09:02 | Son Güncelleme: 14.08.2020 09:10

Adana'da Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, özel harekat polisinin desteği ile şafak vakti kentte birçok adrese baskın düzenleyip çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Drone ise operasyonu havadan görüntüledi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, aldıkları ihbar üzerine operasyon düzenlendi. Özel Harekat Polisinin de desteği ile şafak vakti kentteki birçok adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Özel harekat polisleri, koçbaşlarıyla evlerin kapılarını kırarak adreslere girdi. Adreslerde bulunan şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyonun detayı ilerleyen saatlerde açıklanacak.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)

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Son dakika haberleri... Adana'da şafak vakti birçok adrese operasyon düzenlendi

Kaynak: İHA

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