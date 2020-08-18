Son dakika haberleri: Adana'da polisten kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı
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Son dakika haberleri: Adana'da polisten kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı

Son dakika gündem haberi... Adana'da polisin "dur" ikazına rağmen otomobille kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı.

Son dakika haberleri: Adana'da polisten kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı
18.08.2020 03:07 | Son Güncelleme: 18.08.2020 03:20

Adana'da polisin "dur" ikazına rağmen otomobille kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 01 AAH 043 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Otomobildeki iki şüphelinin ekiplerin ikazına rağmen araçla ara sokaklara girerek izlerini kaybettirmeye çalışması üzerine durum telsizle diğer ekiplere bildirildi.

Şüphelilerin gidebileceği yerlerde önlem alan polis, otomobili Özgür Mahallesi'nde DSİ'ye ait sulama kanalı civarında durdurdu.

İki kişiyi gözaltına alan polis, otomobili de arama yapmak için Akıncılar Polis Merkezi'ne götürdü.

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Kaynak: AA

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