Son Dakika | Polisten kaçmaya çalışan 4 şüpheliden 1'i yakalandı
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Son Dakika | Polisten kaçmaya çalışan 4 şüpheliden 1'i yakalandı

08.01.2021 01:59 | Son Güncelleme: 08.01.2021 02:25

Son dakika gündem haberine göre Adana'da, minibüsle polis ekiplerinden kaçmaya çalışan 4 kişiden 1'i kovalamaca sonucu yakalandı.

Adana'da, minibüsle polis ekiplerinden kaçmaya çalışan 4 kişiden 1'i kovalamaca sonucu yakalandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, içerisinde 4 kişi bulunan 44 KK 786 plakalı minibüsü durdurmak istedi.

Şüphelilerin "dur" ikazına rağmen araçla kaçması üzerine durum telsizle diğer ekiplere bildirildi. Kaçan kişilerin ellerinde silah olduğunun görülmesi üzerine bölgeye zırhlı polis araçları sevk edildi.

Minibüsle 19 Mayıs Mahallesi'ne doğru kaçışını sürdüren şüpheliler, burada aracı bırakarak ara sokaklara doğru dağıldı.

Şüphelilerden birini kovalamaca sonucu yakalayan ekipler, çevredeki müstakil evin bahçesine şüphelilerce atıldığı değerlendirilen tabanca buldu.

Polisin diğer şüphelileri yakalamak için çalışması sürüyor.

Son Dakika | Polisten kaçmaya çalışan 4 şüpheliden 1'i yakalandı
Son Dakika | Polisten kaçmaya çalışan 4 şüpheliden 1'i yakalandı
Son Dakika | Polisten kaçmaya çalışan 4 şüpheliden 1'i yakalandı
Son Dakika | Polisten kaçmaya çalışan 4 şüpheliden 1'i yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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