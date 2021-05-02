Son dakika haberleri... Adana'da polisten kaçan silahlı zanlı yakalandı
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Son dakika haberleri... Adana'da polisten kaçan silahlı zanlı yakalandı

Son dakika haberleri... Adana'da polisten kaçan silahlı zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Adana'da polislerden kaçan silahlı zanlı bir evin damında saklanırken yakalandı.

Adana'da polislerden kaçan silahlı zanlı bir evin damında saklanırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde elinde silah bulunan bir kişinin olduğu ihbarını aldı.

Bölgeye giden ekipler, kendilerini görüp kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekip, yaptığı aramalar sırasında bir evin bahçesinde 3 pompalı tüfek ele geçirdi.

Silahların bulunduğu evde arama yapan ekipler, zanlı Y.B.C'yi damda saklanırken yakaladı.

Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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