Son dakika haberleri | Adana'da polisten kaçan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
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Son dakika haberleri | Adana'da polisten kaçan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

09.01.2021 23:13 | Son Güncelleme: 09.01.2021 23:16
Son dakika haberleri | Adana'da polisten kaçan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Son dakika haberler: Adana'nın merkez Çukurova ilçesine trafik polislerinin durdurduğu otomobildeki alkollü sürücü, karakola götürülürken kaçtı ancak polis ekiplerince yeniden yakalandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesine trafik polislerinin durdurduğu otomobildeki alkollü sürücü, karakola götürülürken kaçtı ancak polis ekiplerince yeniden yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri, H.K yönetimindeki 06 EFR 67 plakalı otomobili durdurdu.

Kontrollerde H.K'nın 1,87 promil alkollü olduğu tespit edildi.

H.K, adli işlem yapılmak üzere karakola götürüleceğini öğrenince yaya olarak kaçmaya başladı.

Kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan H.K polis ekiplerince karakola götürüldü.

H.K'ya, alkollü araç kullanmak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 bin 500 lira para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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