Son dakika haberleri... Polis, oto hırsızlığı çetesine yönelik operasyon öncesinde zanlıları çöpçü kılığında izlemiş
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Son dakika haberleri... Polis, oto hırsızlığı çetesine yönelik operasyon öncesinde zanlıları çöpçü kılığında izlemiş

Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Adana merkezli 13 ilde düzenlenen ve 20 şüphelinin tutuklandığı oto hırsızlığı çetesine yönelik operasyon öncesinde, polisin çöpçü kılığına girerek zanlıları takip ettiği ortaya çıktı.

Adana merkezli 13 ilde düzenlenen ve 20 şüphelinin tutuklandığı oto hırsızlığı çetesine yönelik operasyon öncesinde, polisin çöpçü kılığına girerek zanlıları takip ettiği ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, 23 Ocak'ta düzenlenen ve 49 zanlıdan 20'sinin tutuklandığı operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Polislerin, yaklaşık 4 ay önce motor ve şasi numarasının değiştirildiğini belirlediği bir otomobilden yola çıkarak şüphelileri tespit etmek için teknik ve fiziki takip başlattığı belirtildi.

Bu kapsamda bir polisin çöpçü kılığına girerek zanlıları takip ettiği öğrenildi.

Operasyonda 12'si çalıntı, 18'i hacizli olmak üzere 30 aracın ele geçirildiği ve bunlar arasındaki hacizli bir cipin Mersin'deki 5 katlı binanın çatısında bazı parçaları sökülmüş halde bulunduğu bildirildi.

Cipin, binanın çatısından vinçle aşağıya indirilmesi polis kamerasına yansıdı.

Operasyon

Polis, teknik ve fiziki takibin ardından 23 Ocak'ta Adana merkezli İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Gaziantep, Şırnak, Batman, Mardin, Muğla, Antalya, Bursa, Mersin ve Bitlis'te, otomobil hırsızlığı çetesine yönelik operasyonda 49 şüpheliyi gözaltına almıştı. Adresler ve bazı depolarda, hacizli ve çalıntı araçların yanı sıra çok sayıda araç parçası, ruhsat ve plaka ele geçirilmişti. Şüphelilerin, değerinin altında ücretle aldıkları hacizli araçlar ile çaldıkları taşıtlara, aynı model ve renk hasarlı araçların şasi numarasını işleyip sattığı öne sürülmüştü. Zanlılardan 16'sı savcılık talimatıyla serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen 33 zanlıdan suç örgütü elebaşları olduğu ileri sürülen B.D, H.K. ve M.E'nin de arasında bulunduğu 20'si tutuklanmış, 13'ü adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Son dakika haberleri... Polis, oto hırsızlığı çetesine yönelik operasyon öncesinde zanlıları çöpçü kılığında izlemiş
Son dakika haberleri... Polis, oto hırsızlığı çetesine yönelik operasyon öncesinde zanlıları çöpçü kılığında izlemiş
Son dakika haberleri... Polis, oto hırsızlığı çetesine yönelik operasyon öncesinde zanlıları çöpçü kılığında izlemiş
Son dakika haberleri... Polis, oto hırsızlığı çetesine yönelik operasyon öncesinde zanlıları çöpçü kılığında izlemiş

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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