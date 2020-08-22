Son dakika haberleri... Adana'da polis "Komşunu Kolla" projesi kapsamında vatandaşı bilgilendirdi
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Son dakika haberleri... Adana'da polis "Komşunu Kolla" projesi kapsamında vatandaşı bilgilendirdi

Son dakika gelişmesine göre Adana'da polis, "Komşunu Kolla" projesi kapsamında ev ev gezerek vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendi.

Son dakika haberleri... Adana'da polis
22.08.2020 09:53 | Son Güncelleme: 22.08.2020 10:14

Adana'da polis, "Komşunu Kolla" projesi kapsamında ev ev gezerek vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmesi amacıyla hayata geçirilen "Komşunu Kolla" projesi kapsamında, çeşitli mahallelerde bilgilendirme yaptı.

Proje kapsamında ev ev gezen ekipler, vatandaşlara tatile gittiklerinde komşularına haber vermelerini, komşuları evde olmadıklarında dairelerinden ses gelmesi ve tanımadıkları kişilerin içeri girdiğini görmeleri gibi durumlarda polise ihbarda bulunmaları gerektiği anlattı.

"Siz komşunuza sahip çıkın ki komşunuz da size sahip çıksın." uyarısında bulunan polis, broşür dağıttığı vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Kaynak: AA

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