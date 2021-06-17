Son dakika haberleri! Adana'da polis, kadınlara KAEDES'i tanıttı
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Son dakika haberleri! Adana'da polis, kadınlara KAEDES'i tanıttı

Son dakika haberleri! Adana'da polis, kadınlara KAEDES'i tanıttı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'nın Yüreğir ilçesinde polis ekipleri, kadınlara, Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasını ???????tanıttı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde polis ekipleri, kadınlara, Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasını ???????tanıttı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, KADES uygulamasının kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla 13-14 Haziran'da tanıtım etkinliği düzenledi.

Ekipler, 1247 kişiye ulaşıp uygulamayı tanıttığı etkinlikte aile içi ve kadına yönelik şiddet sorununun çözümü konusunda KADES'in önemini anlattı.

Ayrıca, etkinlikte vatandaşlara uygulamanın kullanımı sayesinde bir çok şiddet vakasının da önüne geçildiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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