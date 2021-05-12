Son dakika haberleri: Adana'da polis, Engelliler Haftası dolayısıyla engellileri evlerinde ziyaret etti
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Son dakika haberleri: Adana'da polis, Engelliler Haftası dolayısıyla engellileri evlerinde ziyaret etti

Son dakika haberleri: Adana'da polis, Engelliler Haftası dolayısıyla engellileri evlerinde ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Adana'da polis ekipleri, evlerinde ziyaret ettiği engelli vatandaşlara dışardaki işlerinde de yardımcı oldu.

Adana'da polis ekipleri, evlerinde ziyaret ettiği engelli vatandaşlara dışardaki işlerinde de yardımcı oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri,10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla kentte yaşayan engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Ekipler, engelli bireylerin fatura yatırma ve alışveriş yapma gibi işlerinde de yanlarında yer alarak yardımcı oldu.

Engelli Alaaddin Diğer, kendisine yardımcı olan polise teşekkür ederek, "Polislerin yerine getirdiği hizmetin önemi çok büyük. Onlara güvenimiz sonsuz." şeklinde konuştu.

Polis ekipleri de her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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