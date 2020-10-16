Son dakika haberleri! Adana'da polis ekipleri sürücülere yönelik denetim yaptı
16.10.2020 23:45 | Son Güncelleme: 16.10.2020 23:48
Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'da polis ekipleri sürücülere yönelik denetim yaptı.
Adana'da polis ekipleri sürücülere yönelik denetim yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, İl genelinde çeşitli noktalarda sürücülere yönelik uygulamada bulundu.
Denetimlerde 155 araç sorgulandı, 23 otomobil sürücüsüne 27 bin 336 TL ceza yazıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney