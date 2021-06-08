Son dakika haberleri: Adana'da polis denetimlerinde ruhsatsız 60 silah ele geçirildi
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Son dakika haberleri: Adana'da polis denetimlerinde ruhsatsız 60 silah ele geçirildi

Son dakika haberleri: Adana'da polis denetimlerinde ruhsatsız 60 silah ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Adana'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde ruhsatsız 35 tabanca, 16 av tüfeği ile 9 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Adana'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde ruhsatsız 35 tabanca, 16 av tüfeği ile 9 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, 31 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında kent genelinde çeşitli denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde ruhsatsız 35 tabanca, 16 av tüfeği ile 9 kurusıkı tabanca, bunlara ait 529 mermi ve 79 kartuş bulundu.

Ekipler ayrıca otomobil ve 8 motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti.

Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 271 kişi yakalandı.

Kumar oynatıldığı belirlenen 6 iş yeriyle ilgili de adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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