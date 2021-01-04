Son dakika haberleri... Adana'da polis denetimlerinde 44 silah ele geçirildi
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Son dakika haberleri... Adana'da polis denetimlerinde 44 silah ele geçirildi

04.01.2021 16:13 | Son Güncelleme: 04.01.2021 16:16
Son dakika haberleri... Adana'da polis denetimlerinde 44 silah ele geçirildi

Son dakika haberleri... Adana'da polis ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde ruhsatsız 20 tabanca, kalaşnikof piyade tüfeği, 12 av tüfeği ile 11 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Adana'da polis ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde ruhsatsız 20 tabanca, kalaşnikof piyade tüfeği, 12 av tüfeği ile 11 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 28 Aralık 2020-3 Ocak 2021'de kent genelinde denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde ruhsatsız 20 tabanca, kalaşnikof piyade tüfeği, 12 av tüfeği ile 11 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 265 mermi, 86 kartuş ele geçirildi.

Ekipler ayrıca, çalıntı olduğu tespit edilen 3 otomobil, iki elektrikli bisiklet ve 16 motosiklet buldu, çeşitli suçlardan aranan 206 kişiyi yakaladı.

Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı belirlenen 13 iş yerine de adli ve idari işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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