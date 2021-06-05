Son dakika haberleri! ADANA'DA PLASTİK ATIK GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN
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Son dakika haberleri! ADANA'DA PLASTİK ATIK GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'da plastik atık geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

Adana'da plastik atık geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Küçük Dikili Mahallesi'nde bulunan plastik atık geri dönüşüm fabrikasının deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm depoyu sararken ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Öte yandan yangın nedeniyle dumanların gökyüzünü kapladığı gözlendi.

Son dakika haberleri! ADANA'DA PLASTİK ATIK GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN
Son dakika haberleri! ADANA'DA PLASTİK ATIK GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN
Son dakika haberleri! ADANA'DA PLASTİK ATIK GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN
Son dakika haberleri! ADANA'DA PLASTİK ATIK GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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