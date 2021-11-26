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Son dakika haberleri: Adana'da PKK/KCK operasyonu: 17 gözaltı kararı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Adana'da PKK/KCK operasyonu: 17 gözaltı kararı

Son dakika haber: Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturmada 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ADANA (İHA) - Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturmada 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şafak vakti TEM özel timi ve özel harekat polislerinin de katılımıyla yapılan operasyonda çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonu başlattı. Şafak vakti özel harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

TEM özel timi ve Özel Harekat Timleri söz konusu şüphelilerin evlerine koçbaşıyla kapıları kırıp girdi. İçeri giren timler söz konusu şahıslara kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan kişilerin, terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü, sokak eylemlerine katıldığı, Suriye'de faaliyet içerisinde bulunan ve sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları öğrenildi. - ADANA

Son dakika haberleri: Adana'da PKK/KCK operasyonu: 17 gözaltı kararı

Son dakika haberleri: Adana'da PKK/KCK operasyonu: 17 gözaltı kararı

Son dakika haberleri: Adana'da PKK/KCK operasyonu: 17 gözaltı kararı

Son dakika haberleri: Adana'da PKK/KCK operasyonu: 17 gözaltı kararı

Son dakika haberleri: Adana'da PKK/KCK operasyonu: 17 gözaltı kararı

Son dakika haberleri: Adana'da PKK/KCK operasyonu: 17 gözaltı kararı

Son dakika haberleri: Adana'da PKK/KCK operasyonu: 17 gözaltı kararı

Son dakika haberleri: Adana'da PKK/KCK operasyonu: 17 gözaltı kararı

Son dakika haberleri: Adana'da PKK/KCK operasyonu: 17 gözaltı kararı

Son dakika haberleri: Adana'da PKK/KCK operasyonu: 17 gözaltı kararı

Son dakika haberleri: Adana'da PKK/KCK operasyonu: 17 gözaltı kararı

Son dakika haberleri: Adana'da PKK/KCK operasyonu: 17 gözaltı kararı

Son dakika haberleri: Adana'da PKK/KCK operasyonu: 17 gözaltı kararı

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