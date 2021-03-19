Son dakika haberleri: Adana'da paramotor paniği

Son dakika haberine göre Adana'da paramotor paniği İzin almadan şehir merkezinin üzerinde paramotor uçuran iki şahıs paniğe neden olurken, polis şahısları megafonla seslenerek aşağı indirdi Geçtiğimiz aylarda da iki YPG'li teröristin bombalı eylem yapmak üzere Suriye'den Türkiye'ye paramotor ile gelmesi...

Adana'da paramotor paniği

İzin almadan şehir merkezinin üzerinde paramotor uçuran iki şahıs paniğe neden olurken, polis şahısları megafonla seslenerek aşağı indirdi

Geçtiğimiz aylarda da iki YPG'li teröristin bombalı eylem yapmak üzere Suriye'den Türkiye'ye paramotor ile gelmesi hatırlatılarak alarm seviyesi en yükseğe çıkartıldı

ADANA - Adana'da izin almadan şehir merkezinin üzerinde paramotor uçuran iki kişi paniğe neden oldu. Polis şahısları megafonla seslenerek aşağı indirdi.

Havada iki paramotor gören polis ekipleri Suriye'den iki YPG'li teröristin paramotor ile gelip Hatay'ın İskenderun ilçesinde 19 Ekim 2020 tarihinde bombalı eylem yapmak isterken etkisiz hale getirilmesinden dolayı alarma geçti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü başta olmak üzere, özel harekat ve diğer ekipleri bölgeye sevk edildi. Merkez Sabancı Camii ve Taşköprü üzerinde uçan paramotorlu iki kişi ekipler tarafından bir süre takip edilip indirilmeye çalışıldı. Bu arada polis ekipleri izinli uçuş yapmak isteyen iki şahsın olup olmadığını da kontrol etti. Ancak paramotor ile uçmak için kimsenin izin almadığı belirlenince alarmın seviyesi de yükseldi. Polis megafonlarla alçalan şahıslara inmeleri için uyarıda bulundu. Bu arada polis helikopteri de havalandı. Bir süre daha havada kalan paramotorlu iki şahıs uyarılar üzerine Merkez Parka iniş yaptı. İsimlerinin Ali Kabaş ve Kemal Tufan olduğu öğrenilen şahıslar İstanbul'dan geldiklerini Portakal Çiçeği Karnaval Komitesi ve Çukurova Belediyesinin istediği üzerine karnavalda yayınlanması için Adana'nın tarihi ve turistik mekanlarını havadan görüntülediklerini söyledi.

GBT kontrolü yapılan ve izin almadan uçuş yapan şahıslar hakkında işlem başlatıldı. Polis merkezine götürülen şahıslara para cezası uygulandı.

Bu arada polis helikopteri bir süre daha havada uçmaya devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE