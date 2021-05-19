Adana'da Özel Harekat destekli DEAŞ operasyonu
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Adana'da Özel Harekat destekli DEAŞ operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdiği iddia edilen 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdiği iddia edilen 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de desteği ile şüphelilerin adreslerine şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Yapılan baskında yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

Adana'da Özel Harekat destekli DEAŞ operasyonu
Adana'da Özel Harekat destekli DEAŞ operasyonu
Adana'da Özel Harekat destekli DEAŞ operasyonu
Adana'da Özel Harekat destekli DEAŞ operasyonu
Adana'da Özel Harekat destekli DEAŞ operasyonu
Adana'da Özel Harekat destekli DEAŞ operasyonu
Adana'da Özel Harekat destekli DEAŞ operasyonu
Adana'da Özel Harekat destekli DEAŞ operasyonu
Adana'da Özel Harekat destekli DEAŞ operasyonu
Adana'da Özel Harekat destekli DEAŞ operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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