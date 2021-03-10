Son dakika haberleri: Adana'da otomobilin kilometresini düşürüp sattıkları öne sürülen baba ve oğluna dava

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'da, otomobilin kilometresini düşürüp satarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen baba ve oğlu hakkında 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da, otomobilin kilometresini düşürüp satarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen baba ve oğlu hakkında 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, kilometresi düşürülmüş araç üzerinden dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen tutuksuz sanıklar İ.A. ve oğlu M.A. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Şüpheliler hakkında "dolandırıcılık" suçundan 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede mağdur B.Ö'nün internet sitesi üzerinde M.A'nın babasına ait 2014 model otomobil ilanı görmesi üzerine şüpheliyle telefonla irtibat kurduğu belirtildi. Araç satışı için M.A'nın banka hesabına 31 bin 750 lira gönderdiği ve İ.A'nın oğluna vekalet vermesi üzerine noterden devir işleminin tamamlandığı iddianamede yer aldı.

Mağdur B.Ö. tarafından aracın teslim alındığı tarihte otomobilin kilometresinin 118 bin 156 kilometre olarak gözüktüğü aktarılan iddianamede, daha sonra TÜVTÜRK tarafından yapılan sorgulamada ise gerçek kilometrenin 543 bin 784 olarak tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede, şüphelilerin fikir ve eylem iş birliği içerisinde hareket ederek 543 bin 784 kilometrede olan aracın kilometresini satış tarihinden hemen önce 118 bin 156 kilometreye indirerek B.Ö'yü zarara uğrattıkları anlatılarak, "dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmaları istendi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar İ.A. ve M.A'nın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu