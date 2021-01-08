Son dakika haberleri... Adana'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
08.01.2021 15:05 | Son Güncelleme: 08.01.2021 15:08
Son dakika haberler... Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.
Şehitler Bulvarı'nda, dedesinin elini bırakarak karşıya geçmeye çalışan 4 yaşındaki Mihraç S'ye Hakan A'nın kullandığı otomobil çaptı.
Yaralanan çocuk olay yerine çağrılan ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney