Son dakika haberleri... Adana'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
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Son dakika haberleri... Adana'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

08.01.2021 15:05 | Son Güncelleme: 08.01.2021 15:08
Son dakika haberleri... Adana'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Son dakika haberler... Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

Şehitler Bulvarı'nda, dedesinin elini bırakarak karşıya geçmeye çalışan 4 yaşındaki Mihraç S'ye Hakan A'nın kullandığı otomobil çaptı.

Yaralanan çocuk olay yerine çağrılan ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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