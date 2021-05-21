Son dakika haberleri | Adana'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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Son dakika haberleri | Adana'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberleri | Adana'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'nın Ceyhan ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Onur Cem Günbaz'ın (35) kullandığı 01 C 0345 plakalı otomobil ile Zeki Yarat (68) idaresindeki 01 DMG 08 plakalı kamyonet, D-400 kara yolu Yeni Mezarlık kavşağında çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan 72 yaşındaki Ahmet Günbaz olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücüler ile otomobildeki Hatice Günbaz 112 Acil Servis ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur

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