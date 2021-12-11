Son dakika haberleri... Adana'da otobüse tutunarak ilerleyen patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada - Haberler
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Son dakika haberleri... Adana'da otobüse tutunarak ilerleyen patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada

Son dakika haberleri... Adana'da otobüse tutunarak ilerleyen patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada
AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Adana'da patenli bir çocuğun halk otobüsüne tutunarak ilerlemesi kameraya yansıdı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da patenli bir çocuğun halk otobüsüne tutunarak ilerlemesi kameraya yansıdı.

Merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde, patenli bir çocuk seyir halindeki 01 AAZ 151 plakalı halk otobüsüne tutundu.

Otobüse tutunarak yaklaşık 5 kilometre ilerleyen çocuk, trafikte tehlikeye oluşturdu.

Çevredeki araçlardan yapılan uyarılara da aldırış etmeyen çocuğun tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

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Belediye yolu sattı, mahalleli perişan! Evlerine gitmek için 4 kilometre ilerideki yolu kullanıyorlar

AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri

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