Son dakika haberleri... Adana'da otobüse tutunarak ilerleyen patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada
AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre Adana'da patenli bir çocuğun halk otobüsüne tutunarak ilerlemesi kameraya yansıdı.
SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da patenli bir çocuğun halk otobüsüne tutunarak ilerlemesi kameraya yansıdı.
Merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde, patenli bir çocuk seyir halindeki 01 AAZ 151 plakalı halk otobüsüne tutundu.
Otobüse tutunarak yaklaşık 5 kilometre ilerleyen çocuk, trafikte tehlikeye oluşturdu.
Çevredeki araçlardan yapılan uyarılara da aldırış etmeyen çocuğun tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri
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