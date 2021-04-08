Son dakika haberleri | Adana'da otobüs şoförünün ücret ödemedikleri için tartıştığı iki yolcu tarafından darbedilmesi kamerada

Son dakika gündem haberine göre Adana'da otobüs şoförünün ücret ödemedikleri için tartıştığı iki yolcu tarafından darbedilmesi araçtaki kameraya yansıdı.