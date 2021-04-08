Son dakika haberleri | Adana'da otobüs şoförünün ücret ödemedikleri için tartıştığı iki yolcu tarafından darbedilmesi kamerada
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Son dakika haberleri | Adana'da otobüs şoförünün ücret ödemedikleri için tartıştığı iki yolcu tarafından darbedilmesi kamerada

Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Adana'da otobüs şoförünün ücret ödemedikleri için tartıştığı iki yolcu tarafından darbedilmesi kamerada

Son dakika gündem haberine göre Adana'da otobüs şoförünün ücret ödemedikleri için tartıştığı iki yolcu tarafından darbedilmesi araçtaki kameraya yansıdı.

Adana'da otobüs şoförünün ücret ödemedikleri için tartıştığı iki yolcu tarafından darbedilmesi araçtaki kameraya yansıdı.

Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüsün şoförü Cumali Altıntop, ücret ödememeleri nedeniyle tartıştığı iki yolcu tarafından darbedildiği gerekçesiyle polise şikayette bulundu.

Polis ekipleri, araçtaki kameranın kayıtlarından eşkalini belirledikleri iki şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Kayıtlarda tartışma sırasında yolculardan birinin Altıntop'a küfretmesi ve öldürme tehdidinde bulunması, ardından iki yolcunun şoförü darbetmesi yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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