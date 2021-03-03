Son dakika haberleri: Adana'da orman yangını gönüllülerine eğitim

Son dakika haberlerine göre Adana Orman Bölge Müdürlüğü tarafından orman yangını gönüllüsü olanlara eğitim verilmeye başlandı.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü tarafından orman yangını gönüllüsü olanlara eğitim verilmeye başlandı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, gönüllülere, orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan gönüllüler hakkında yönetmelik kapsamında ilk eğitim Karaisalı Orman İşletme Müdürlüğü sosyal tesislerinde yapıldı.

Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlisi Yılmaz Bülbül, katılımcılara, temel orman yangını bilgisi, orman yangınlarına müdahale, ilk yardım, kişisel koruyucu donanım, iş güvenliği ve orman yangınlarında kullanılan, araç, gereç ve ekipmanlar hakkında bilgiler aktardı.

Teorik eğitimin ardından Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Nezir Şahbazoğulları, arazöz, kullanılan ekipmanlar, su, köpük kullanımı, hortum serme ve el aletleri ile ilgili uygulama konularında bilgiler verdi. Eğitimlerden 1316 yangın gönüllüsü faydalanacak, başarılı olan adaylarla kimlik kartı verilecek.

Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, orman yangını gönüllülerinin katılımından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Tüm ekiplerimizle birlikte orman yangınlarına karşı her türlü hazırlıklarımızı yapıyoruz. Orman yangınlarıyla mücadele vatan savunmasıdır. Orman Genel Müdürlüğü olarak yeşil vatanımıza her zaman sahip çıkmaya devam edeceğiz. Eğitimin teşkilatımız, bölgemiz ve yeşil vatanımız için hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa