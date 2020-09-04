Son dakika haberleri: Adana'da okula giren hırsız, çaldığı kumbara ile yakalandı Son dakika haberleri: ADANA'da koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim yapılırken, gecenin karanlığından faydalanıp bir okula giren hırsızlık şüphelisi V.O. (16), çaldığı kumbara ile polis tarafından suçüstü yakalandı.

ADANA'da koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim yapılırken, gecenin karanlığından faydalanıp bir okula giren hırsızlık şüphelisi V.O. (16), çaldığı kumbara ile polis tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki bir ortaokulda meydana geldi. Koronavirüs nedeniyle kapalı olduğunu bildikleri okulun birkaç katında ışık yandığını gören vatandaşlar, durumu polise ve okul yetkililerine bildirdi. Okul görevlileri ile binaya giren polis, zemin katta hırsızlık şüphelisini suçüstü yakaladı. Öğretmenler odası ve müdür odasına girdiği ve buradaki kumbarayı çaldığı belirlenen hırsızlık şüphelisi V.O., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Hırsızlık şüphelisi çocuğun, okulun merdiven havalandırmasından içeriye girdiği tespit edildi.

Çaldığı kumbara okul yetkililerine teslim edilirken, şüpheli V.O., işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA