Son dakika haberleri | Adana'da nisan ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 76 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberi: Adana'da nisan ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 615 zanlıdan 76'sı tutuklandı.
Adana'da nisan ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 615 zanlıdan 76'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin geçen ay uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik düzenlediği operasyonlarda 615 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda, 53 kilo 601 gram esrar, 73 bin 28 uyuşturucu hap, 8 kilo 830 gram sentetik uyuşturucu, 719 gram eroin, 208 kök Hint keneviri, 15 tabanca, 7 av tüfeği ve 96 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 615 zanlıdan 76'sı tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun