Minibüsle "korsan taşımacılık" yapan sürücü polis denetiminde yakalandı
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Minibüsle "korsan taşımacılık" yapan sürücü polis denetiminde yakalandı

27.11.2020 09:51 | Son Güncelleme: 27.11.2020 10:34

Adana'da trafik polisleri, sahte ehliyetle "korsan taşımacılık" yaptığı belirlenen minibüsün Suriye uyruklu sürücüsüne ceza uyguladı.

Adana'da trafik polisleri, sahte ehliyetle "korsan taşımacılık" yaptığı belirlenen minibüsün Suriye uyruklu sürücüsüne ceza uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi'nde yaptıkları denetimde, durumundan şüphelendikleri 01 MA 5397 plakalı minibüsü durdurdu.

Ekipler, Suriye uyruklu sürücü M.R.M'nin sahte ehliyetle taşımacılık yaptığını ve araçta da kapasitesinden fazla yolcu bulunduğunu belirledi.

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Polis, sürücü hakkında, ehliyetsiz ve yetki belgesiz araç kullanmak ile fazla yolcu taşımaktan ceza yazdı, minibüsü 60 gün trafikten men etti.

Minibüsle 'korsan taşımacılık' yapan sürücü polis denetiminde yakalandı
Minibüsle 'korsan taşımacılık' yapan sürücü polis denetiminde yakalandı
Minibüsle 'korsan taşımacılık' yapan sürücü polis denetiminde yakalandı
Minibüsle 'korsan taşımacılık' yapan sürücü polis denetiminde yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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