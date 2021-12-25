Son dakika: Traktöre çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı - Haberler
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Son dakika: Traktöre çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı

AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, arkasında römork bulunan traktöre çarpan otomobildeki kadın hayatını kaybetti, aracın sürücüsü eşi yaralandı.

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İMAMOĞLU, ADANA (AA) - Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, arkasında römork bulunan traktöre çarpan otomobildeki kadın hayatını kaybetti, aracın sürücüsü eşi yaralandı.

Serdar Sürücü yönetimindeki 01 R 0433 plakalı otomobil, İmamoğlu- Adana kara yolunda kendisiyle aynı yönde ilerleyen traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Kazada, otomobildeki Ümmü Sürücü hayatını kaybetti, ağır yaralı Serdar Sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İsmi belirlenemeyen traktör şoförü ise römorku bırakarak olay yerinden kaçtı.

Jandarma ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika: Traktöre çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı

Son dakika: Traktöre çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı

Son dakika: Traktöre çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı

Son dakika: Traktöre çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı

AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri

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