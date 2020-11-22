Son dakika haberleri! Adana'da mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına süt ve hijyen kiti dağıtıldı
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Son dakika haberleri! Adana'da mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına süt ve hijyen kiti dağıtıldı

22.11.2020 12:57 | Son Güncelleme: 22.11.2020 13:00
Son dakika haberleri! Adana'da mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına süt ve hijyen kiti dağıtıldı

Son dakika haber: Adana Büyükşehir Belediyesi, çadırlarda kalan mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına süt ve hijyen kiti dağıttı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, çadırlarda kalan mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına süt ve hijyen kiti dağıttı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın talimatıyla oluşturulan ve halkla birebir iletişim kurup, sorunların olabilecek en kısa sürede çözümlenebilmesi amacıyla faaliyet gösteren "Derman" ekipleri, tarım arazilerine yakın bölgelerdeki çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti.

Görüştükleri tarım işçilerinin sorun ve taleplerini tespit eden ekipler, bunları en hızlı şekilde çözüme kavuşturulması için belediyenin ilgili birimlerine iletti.

Ekipler, tarım işçilerinin, yaşıtlarına göre beslenme ve hijyen konularında dezavantajlı olan çocuklarına da süt, devam sütü ve hijyen kiti dağıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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