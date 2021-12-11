Son dakika haberleri! Adana'da lösemi hastası çocuğun atlı polis olma hayali gerçeğe dönüştü - Haberler
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Son dakika haberleri! Adana'da lösemi hastası çocuğun atlı polis olma hayali gerçeğe dönüştü

Son dakika haberleri! Adana'da lösemi hastası çocuğun atlı polis olma hayali gerçeğe dönüştü
AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Adana'da, 4 yaşındaki lösemi hastası Emir Kazan'ın atlı polis olma hayali bir günlüğüne gerçekleştirildi.

ADANA (AA) - Adana'da, 4 yaşındaki lösemi hastası Emir Kazan'ın atlı polis olma hayali bir günlüğüne gerçekleştirildi.

Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerinin, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında 7 Kasım'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiği Emir Kazan, atlı polis olmak istediğini söyledi. Durumdan haber dar olan İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, lösemi hastası Emir'in hayalinin gerçekleştirilmesi için polislere talimat verdi.

Bunun üzerine Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, Emir Kazan için sürpriz hazırladı. Evinden polis aracıyla alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen çocuk, burada atlı polislerle tanıştı.

At sırtında hastaneye gitti

Hangi ata binmek istediği sorulan Emir, beyaz atı tercih ederek "Atlı polis olmaya hazırım." dedi. Daha sonra ata bindirilen Emir, tedavisinin sürdürüldüğü yakındaki özel hastaneye kadar at sırtında götürüldü.

Mutluluk yaşayan Emir Kazan, hastane girişinde gazetecilerin soruları üzerine, evinin emniyet müdürlüğü binasına yakın olduğunu belirterek, "Atlı polisleri ilk kez evimizin camından sokağa bakarken gördüm. Büyüyünce atlı polis olmak istiyorum çünkü atlar çok güzel." ifadelerini kullandı.

Anne Gamze Kazan da kendileriyle yakından ilgilenen polislere teşekkür ederek, "Oğlum evimizin penceresinden sokağa bakıp atlı polisleri gördüğünde çok heyecanlanmış ve mutlu olmuştu. Uzun zamandan beri de atlı polislerle tanışmanın hayalini kuruyordu. Oğlum çok mutlu oldu, biz de mutluk olduk. İnşallah büyüyüp, iyileşince ona da polis olmak kısmet olur." diye konuştu.

Daha sonra Emir, polis ve sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneye götürüldü.

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AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri

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