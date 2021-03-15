Kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 176 kişiye para cezası
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Kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 176 kişiye para cezası

15.03.2021 09:55 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:21

Adana'da kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 176 kişiye 692 bin 40 lira ceza verildi.

Adana'da kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 176 kişiye 692 bin 40 lira ceza verildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde kumar oynatıldığını belirlediği ev ve kahvehanelere baskın düzenledi.

Ekiplerce 12 adresteki 176 kişiye kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 692 bin 40 lira ceza uygulandı.

Polis, kumar oynattığı öne sürülen 13 kişi hakkında da adli işlem başlattı.

Kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 176 kişiye para cezası
Kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 176 kişiye para cezası
Kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 176 kişiye para cezası
Kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 176 kişiye para cezası

Kaynak: Anadolu Ajansı

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