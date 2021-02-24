Son dakika haberleri! Adana'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 176 kişiye para cezası

Son dakika haberleri... Adana'da kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 176 kişiye 692 bin 40 lira ceza verildi.

Adana'da kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 176 kişiye 692 bin 40 lira ceza verildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde kumar oynatıldığını belirlediği kahvehane, bar ve evlerin de arasında olduğu 16 adrese baskın düzenledi.

Adreslerdeki 176 kişiye kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 692 bin 40 lira ceza uygulandı.

Polis, kumar oynattığı öne sürülen 18 kişi hakkında da adli işlem başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun