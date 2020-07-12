Son dakika haberleri... Adana'da korna denetimi
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Son dakika haberleri... Adana'da korna denetimi

Son dakika 3. sayfa haberi... Adana'da gereksiz korna çalınmasının önlenmesi amacıyla sürücüler, broşür ve afiş dağıtılarak uyarıldı.

Son dakika haberleri... Adana'da korna denetimi
12.07.2020 11:14 | Son Güncelleme: 12.07.2020 11:46

Adana'da gereksiz korna çalınmasının önlenmesi amacıyla sürücüler, broşür ve afiş dağıtılarak uyarıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bilimsel araştırmalara göre korna sesinin gürültü seviyesinin 120 desibel olduğu, günde 7,5 dakika boyunca bu seviyedeki gürültüye maruz kalmanın işitme kaybına yol açabileceği, ayrıca kornanın acemi sürücüleri strese sokarak kaza yapma riskine neden olduğu ve yayaları da zor durumda bıraktığı belirtildi.

Agresif bir iletişim tarzı olan kornanın en sakin insanın bile üzerinde sinir strese yol açabildiğinden sürücüler arasında tartışma ve kavgalara sebep olduğu vurgulandı.

Bu kapsamda, 2 milyon 237 bin 940 nüfusa sahip Adana'da, 921 bin 104 vatandaşın sürücü belgesi sahibi olması ve 677 bin 296 tescilli aracın bulunmasından dolayı istenmeyen olay ve davranışların yaşanmaması, gürültüsüz, huzurlu ve stressiz bir ortamın yaşanması için İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatıyla, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personellerinin katılımı ile şehrin birçok noktasında ticari ve özel araç sürücülerine yönelik hazırlanan el broşürü ve afişlerin dağıtımı yapılarak sürücülere gereksiz korna çalmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Gürültü ve strese yol açan gereksiz korna çalınmasıyla ilgili eğitim ve denetim çalışmalarına aralıksız devam edileceği kaydedildi. - ADANA

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Kaynak: İHA

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