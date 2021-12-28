Son dakika haberleri... Adana'da kocasının tabancayla başından vurduğu kadın hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Adana'da kocasının tabancayla başından vurduğu kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Adana'da kocasının tabancayla başından vurduğu kadın hayatını kaybetti
AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kocasının tabancayla başından vurduğu kadın yaşamını yitirdi.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kocasının tabancayla başından vurduğu kadın yaşamını yitirdi.

Yeşilyurt Mahallesi'nde minibüs şoförü Yunus Emre U'nun (28) dün evlerinde tartışıp tabancayla başından vurduğu eşi Melike Yağmur U. (28), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Aynı silahla intihar girişiminde bulunan Yunus Emre U'nun ise hayati tehlikesi sürüyor.

Yunus Emre U'nun birikimlerini iki ay önce kripto para borsasına yatırdığı ve burada yaklaşık 400 bin lira kaybettiği ileri sürüldü.

Yunus Emre U'nun borsadaki kaybının ardından psikolojisinin bozulduğu, eşiyle sık sık tartışma yaşadığı ve psikolojik tedavi gördüğü iddia edildi.

Öte yandan, Yunus Emre U'nun eşini vurduktan sonra kendisine müdahale eden babası Hakan U'ya da silahı doğrultup ardından kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Olay

Yeşilyurt Mahallesi'nde minibüs şoförü Yunus Emre U, dün evlerinde tartıştığı eşi Melike Yağmur U'yu tabancayla başından vurup aynı silahla kendi kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulunmuştu.

Ağır yaralanan çift, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Çiftin 6 yaşında ve 2 aylık ikizleri olmak üzere 3 çocuklarının bulunduğu öğrenilmişti.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Eşini başından vurup intihara kalkışan şoför, kripto para borsasında 400 bin TL kaybetmiş

Eşini başından vurup intihara kalkışan şoför, kripto para borsasında 400 bin TL kaybetmiş

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title