Kocasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı
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Kocasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı

Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kocasını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen kadın tutuklandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kocasını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen kadın tutuklandı.

Yurt Mahallesi'nde 30 Haziran'da kocası O.E'yi (47) aralarında çıkan tartışma sırasında bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan İ.E'nin (27) Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

İ.E'nin ifadesinde, kocasının kıskançlık nedeniyle kendisine şiddet uyguladığı sırada olayın yaşandığını ileri sürdü.

Sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirilen İ.E'nin bu sırada ağladığı görüldü.

Vücudunda darp izleri olduğu belirlenen kadın, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Bu arada, çiftin 4 yaşında bir kız çocuklarının olduğu öğrenildi.

Yurt Mahallesi'nde 30 Haziran'da İ.E, evlerinde tartıştığı kocası O.E'yi bıçaklayarak yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan O.E, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kocasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı
Kocasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı
Kocasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı
Kocasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı
Kocasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı
Kocasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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