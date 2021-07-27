Son dakika haberleri | Adana'da kaza sonra kontrolden çıkan panelvan yaya çarptı
Bir son dakika haberine göre Adana'da kamyonla çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan panelvanın çarpması sonucu yaralanan yaya hastanede tedavi altına alındı.
Adana'da kamyonla çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan panelvanın çarpması sonucu yaralanan yaya hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, S.O idaresindeki 01 EBV 86 plakalı panelvan, merkez Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi ile Sanayi Caddesi kesişiminde Y.P'nin kullandığı 45 M 2640 plakalı kamyonla çarpıştıktan sonra kontrolden çıkarak yoldaki yaya çarptı.
İsmi henüz öğrenilemeyen yaralı, ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız