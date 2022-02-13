Son dakika haberleri... Adana'da kayıp kişi ölü bulundu
AA, Fatih Azgın - Güncel
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Son dakika haber: Adana'nın Feke ilçesinde 2 gündür kayıp olduğu bildirilen kişinin cesedine ulaşıldı.
ADANA (AA) - Adana'nın Feke ilçesinde 2 gündür kayıp olduğu bildirilen kişinin cesedine ulaşıldı.
Sülemişli Mahallesi'ndeki evinden çıkan 77 yaşındaki Behçet Gezer'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Bölgede çalışma yapan ekipler, aynı mahallede 2 gündür kayıp olan Gezer'in cesedini buldu.
Gezer'in cesedi otopsi için Feke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA / Fatih Azgın - Güncel