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Son dakika haberleri... Adana'da kayıp kişi ölü bulundu

AA, Fatih Azgın - Güncel
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Son dakika haberleri... Adana'da kayıp kişi ölü bulundu

Son dakika haber: Adana'nın Feke ilçesinde 2 gündür kayıp olduğu bildirilen kişinin cesedine ulaşıldı.

ADANA (AA) - Adana'nın Feke ilçesinde 2 gündür kayıp olduğu bildirilen kişinin cesedine ulaşıldı.

Sülemişli Mahallesi'ndeki evinden çıkan 77 yaşındaki Behçet Gezer'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Bölgede çalışma yapan ekipler, aynı mahallede 2 gündür kayıp olan Gezer'in cesedini buldu.

Gezer'in cesedi otopsi için Feke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Fatih Azgın - Güncel

Adana, Güncel, Haberler

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