Son dakika haberleri! Adana'da kardeşler arasındaki bıçaklı kavgası kanlı bitti
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Son dakika haberleri! Adana'da kardeşler arasındaki bıçaklı kavgası kanlı bitti

Son dakika haberi: ADANA'da aynı tezgahta biber salçası satan iki kardeş bıçaklarla birbirine saldırdı.

Son dakika haberleri! Adana'da kardeşler arasındaki bıçaklı kavgası kanlı bitti
11.08.2020 06:29 | Son Güncelleme: 11.08.2020 06:38

ADANA'da aynı tezgahta biber salçası satan iki kardeş bıçaklarla birbirine saldırdı. Kavga sonucu kardeşlerden biri ağır yaralandı.

Olay, saat 04.30 sıralarında Merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı üzerinde kurulan salça-biber pazarında meydana geldi. İddiaya göre, salça satan Adem Özdemir (24) ve kardeşi Emir Özdemir (19) henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışmanın kavgaya dönüşesiyle ağabey ve kardeş birbirlerine bıçaklarla saldırdı. İki kardeş aldıkları bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kardeş sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi gören Adem Özdemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yaraladığı kardeş Emir Özdemir'in yoğun bakım servisine alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olayın yaşandığı salça pazarında incelemelerde bulundu. Olayda kullanılan bıçaklardan biri de pazar yerinde bulundu. 

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

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