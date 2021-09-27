Son dakika haberleri! Adana'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü - Haberler
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Son dakika haberleri! Adana'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Adana'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Son dakika haber: Adana'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

ADANA (AA) - Adana'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kadir Aslan idaresindeki 01 AHY 766 plakalı otomobil ile Adem A. yönetimindeki 01 ADG 011 plakalı kamyonet, merkez Yüreğir ilçesi Ali Hocalı mevkisinde çarpıştı.

Kazada, otomobil içinde sıkışan Kadir Aslan olay yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücü ile kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Aslan'ın cenazesi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılarak Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Son dakika haberleri! Adana'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Son dakika haberleri! Adana'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Son dakika haberleri! Adana'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri
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