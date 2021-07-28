Son dakika haberleri! Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri: Adana'nın Ceyhan ilçesinde, gümrük kaçağı 2 bin 499 paket sigara, 294 bin 800 boş makaron ve 102 kilo 500 gram kıyılmış tütün ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.