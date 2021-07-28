Son dakika haberleri! Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri! Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Adana'nın Ceyhan ilçesinde, gümrük kaçağı 2 bin 499 paket sigara, 294 bin 800 boş makaron ve 102 kilo 500 gram kıyılmış tütün ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, gümrük kaçağı 2 bin 499 paket sigara, 294 bin 800 boş makaron ve 102 kilo 500 gram kıyılmış tütün ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, gümrük kaçağı ürün bulunduğu belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, gümrük kaçağı 2 bin 499 paket sigara, 294 bin 800 boş makaron, 102 kilo 500 gram kıyılmış tütün, 1500 doldurulmuş makaron, 5 kilo 600 gram çay ve 250 tütün sarma kağıdı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

Sahte ilan şebekesi lideri ve eşi günde 5 kişiyi dolandırıyormuş
Sahte ilan şebekesi lideri ve eşi günde 5 kişiyi dolandırıyormuş
Çorlu deresinin rengi siyaha döndü! Kirlilik ve çöpler nedeniyle halk penceresini bile açamıyor
Çorlu deresinin rengi siyaha döndü! Kirlilik ve çöpler nedeniyle halk penceresini bile açamıyor
Birden bastırdı, her yer beyaza büründü
Birden bastırdı, her yer beyaza büründü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk Abdurrahman Bulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Reynmen Seda Sayan Acun Ilıcalı Sevda Erginci
Spor Diego Fatih Terim Roger Schmidt Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 11:15:37. #1.14#

title