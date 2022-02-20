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Adana'da kaçakçılık operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Adana'da kaçakçılık operasyonu Adana polisi yaptığı operasyonda 10 bin 490 paket kaçak sigara, 64 kaçak cep telefonu ve 640 kaçak şarj cihazı ele geçirdi.

ADANA (İHA) - - Adana'da kaçakçılık operasyonu

ADANA - Adana polisi yaptığı operasyonda 10 bin 490 paket kaçak sigara, 64 kaçak cep telefonu ve 640 kaçak şarj cihazı ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde tespit ettikleri çeşitli adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında da şüphelendikleri araçları durdurdu. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda; gümrük kaçağı 10 bin 490 paket sigara, 64 cep telefonu, 640 şarj cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adana'da kaçakçılık operasyonu

Adana'da kaçakçılık operasyonu

Adana'da kaçakçılık operasyonu

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

Adana Emniyet Müdürlüğü, Kaçak Sigara, Kaçakçılık, Adana, 3. Sayfa, Haberler

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