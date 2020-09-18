Adana'da kaçakçılık operasyonu Adana'da kaçakçılık operasyonu 2 bin 280 litre kaçak içki ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi Adana'da yapılan operasyonda 2 bin 280 litre kaçak içki ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Adana'da kaçakçılık operasyonu

2 bin 280 litre kaçak içki ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

ADANA - Adana'da yapılan operasyonda 2 bin 280 litre kaçak içki ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri 4 farklı adreste kaçak ürün satışı olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Baskında piyasa değeri 790 bin lira olan 2 bin 280 litre kaçak içki, 841 paket kaçak sigara, 105 kilo kıyılmış tütün, 3 bin 450 makaron, 560 doldurulmuş sigara ele geçirildi. Polis 4 zanlıyı da gözaltına aldı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı.

Kaynak: İHA