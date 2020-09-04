Son dakika haberleri... Adana'da kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı yakalandı
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Son dakika haberleri... Adana'da kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı yakalandı

Bir son dakika haberine göre Adana'da düzenlenen iki operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı sigara ile etil alkol ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haberleri... Adana'da kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı yakalandı
04.09.2020 11:41 | Son Güncelleme: 04.09.2020 11:44

Adana'da düzenlenen iki operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı sigara ile etil alkol ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında iki adrese operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, gümrük kaçağı 1000 paket sigara, 400 puro, 300 elektronik sigara kartuşu ile 279 litre etil alkol ele geçirildi.

Polis, ele geçirilen ürünlerle ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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