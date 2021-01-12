Son dakika haberleri! Adana'da kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen 2 kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınında oluşturulan İncirlik uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı.

Tütün tespit köpeğinin aracın bagajına tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, merdiven boşluğunda oluşturulan gizli bölmede, gümrük kaçağı 2 bin 230 paket elektronik sigara kartuşu, 500 paket sigara, 1785 paket puro ve 137 paket pipo tütünü bulundu.

Öte yandan, merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde polisin bir depoya düzenlediği operasyonda 1750 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Polis kaçakçılık olaylarıyla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun