Son dakika haberleri | Adana'da jandarmadan Kovid-19 denetimi

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekiplerce 13-14 Şubat'ta gerçekleştirilen denetimlerde, 1614 kişi, 211 iş yeri 3 otel ve 39 toplu ulaşım aracı denetlendi.

Denetimlerde, 46 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden, 3 kişiye de maske takmamaktan idari işlem yapıldı.

Ayrıca 55 Jandarma Trafik Timi de 4 bin 804 araç ve sürücüyü kontrol etti. Kontrollerde, 93 araç ve sürücüye para cezası verildi, 44 araç trafikten men edildi.

Denetimde, araması bulunan 5 kişi de yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven