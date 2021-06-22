Son dakika haberleri: Adana'da jandarma ekiplerinin uygulamalarında 208 kişiyi yakaladı

Edinilen son dakika haberine göre Adana'da jandarma ekiplerinin iki hafta süresince yaptığı uygulamalarda 208 kişi yakalandı.

Adana'da jandarma ekiplerinin iki hafta süresince yaptığı uygulamalarda 208 kişi yakalandı.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 1-14 Haziran tarihleri arasında kent merkezinde yaptığı uygulamada, 44 bin 450 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulandı.

Yapılan sorgulamada, aranması bulunan 162 kişi yakalandı, ruhsatsız 3 tabanca ve 8 av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca yapılan aramada, 797 gram esrar, 256 gram sentetik uyuşturucu, 4 bin 956 Hint keneviri bitkisi, 4 uyuşturucu hap ile 2 bin 430 litre sahte içki, 233 sikke ve 3 dedektör ele geçirildi, 46 zanlı gözaltına alındı.

Trafik ekipleri de 41 bin 908 aracı kontrol etti, ihlallerden 921 sürücüye ceza yazıldı, 228 araç trafikten men edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt