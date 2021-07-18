Son dakika haberleri! Adana'da iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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Son dakika haberleri! Adana'da iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika haberleri! Adana'da iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, F.K'ye, Çınarlı Mahallesi'ndeki iş yerinin önündeyken, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce tabancayla ateş açıldı.

Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Yaralanan F.K, 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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