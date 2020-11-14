Son dakika haberleri! Adana'da iş yerinde elektrikli su ısıtıcısının patlamasıyla çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri! Adana'da iş yerinde elektrikli su ısıtıcısının patlamasıyla çıkan yangın söndürüldü

14.11.2020 14:47 | Son Güncelleme: 14.11.2020 14:50
Son dakika haberleri! Adana'da iş yerinde elektrikli su ısıtıcısının patlamasıyla çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberler: Adana'nın Ceyhan ilçesinde, elektrikli su ısıtıcısının patlaması sonucu çıkan yangın iş yerinde hasara neden oldu.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, elektrikli su ısıtıcısının patlaması sonucu çıkan yangın iş yerinde hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde bir muhasebe bürosunun mutfağındaki elektrikli su ısıtıcısının patlaması nedeniyle iş yerinde yangın çıktı.

İhbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur

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