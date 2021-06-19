Son dakika: İnşaatın 8. katından zemine düşen işçi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde inşaatın 8. katından zemine düşen işçi yaşamını yitirdi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde inşaatın 8. katından zemine düşen işçi yaşamını yitirdi.

Yeni Baraj Mahallesi'nde yapımı devam eden bir binada çalışan Mehmet Kapukaya (65), dengesini kaybederek 8. kattan zemine düştü.

Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde, inşaat işçisi Kapukaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney