Son dakika haberleri | Adana'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı
AA / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, imam nikahıyla birlikte yaşayan ancak bir süre önce ayrılan çiftin aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, imam nikahıyla birlikte yaşayan ancak bir süre önce ayrılan çiftin aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi'nde yaşayan ve isimleri öğrenilemeyen imam nikahlı çift bir süre önce ayrıldı.
Çeyiz alma sırasında iki aile arasında tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kız tarafının çeyizi yüklediği otomobile de çok sayıda kurşun isabet ettiği belirlendi.
Olayla ilgili birçok kişi gözaltına alındı.
AA / Fikret Kavğalı - Son Dakika Haberleri
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